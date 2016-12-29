Украинская сторона готова к компромиссу ради освобождения пленных украинцев - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинская власть готова идти на компромисс ради освобождения украинцев, находящихся в плену пророссийских боевиков. Об этом написала на своей странице в Facebook народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.
"Президент, СБУ, минская группа ищем шаги для освобождения заложников, мы готовы к компромиссу, чтобы только освободить ребят", - написала И.Геращенко.
Она также добавила, что сегодня, как жест доброй воли, украинская сторона передала на временно оккупированные территории 15 человек, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников.
"Среди переданных представителям ОРДЛО людей 6 женщин, также пожилые люди и те, кто имеют болезни. Это жест доброй воли накануне Рождества и новогодних праздников, и мы ожидаем милосердия и гуманизма от другой стороны, если они знают, что такое гуманизм и милосердие" , - добавила И.Геращенко.
По ее словам во время передачи присутствовали матери и жены украинских заложников, священники, которые обратились к представителям РФ и ОРДЛО с просьбой освободить украинских пленных.
"Их слова, их обращения, их молитвы быть милосердными и отпустить ребят невозможно было слушать без слез", - отметила нардеп.
Ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО пообещали украинской стороне до Нового года освободили подростков, находящихся в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по подозрению в диверсиях и терроризме.