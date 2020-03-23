Українська енергосистема працює без чотирьох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 240,91 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".
"23 березня на атомних станціях України в роботі 11 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема:
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- На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 95-а доба капітального планового ремонту.
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- На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 92-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №2 Рівненської АЕС 9-а доба середнього планового ремонту.
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- На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 485-а доба середнього планового ремонту.
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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 2 315 МВт, ЮУАЕС – 2 820 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
"Минулої доби, 22 березня, станціями вироблено 240,91 млн кВт-г електроенергії. Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 12,96 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
Нагадаємо, за даними Рахункової палати, майже 800 тис. українців, які живуть поруч з АЕС, недотримують компенсацію.