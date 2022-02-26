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Українська дипломатія в дії: Кіпр не блокуватиме, а Італія підтримала відключення РФ від SWIFT

Українська дипломатія в дії: Кіпр не блокуватиме, а Італія підтримала відключення РФ від SWIFT

Київ • УНН

 • 158728 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, пише УНН.

Цитата:

“Вдалося. Кіпр заявив, що не блокуватиме відключення РФ від SWIFT. Українська дипломатія продовжує працювати 24/7 та добиватися важливих рішень для захисту України від російських загарбників”, — написав Кулеба.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський також у Twitter написав: "Це початок нової сторінки в історії наших держав України та Італії. Щойно Маріо Драгі в телефонній розмові підтримав відключення Росії від SWIFT, надання оборонної допомоги. Україна має стати частиною ЄС".

Раніше

Раніше повідомлялося, що існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може піти на спірний крок, відключивши Росію від SWIFT, платіжної мережі з високим рівнем безпеки, яка поєднує тисячі фінансових установ по всьому світу.

В уряді Німеччини заявили, що готові переглянути рішення щодо відключення Росії від SWIFT.

Про нові санкції, зброю та ізоляцію Росії

Також Кулеба зазначив у Facebook, що кожний новий день приносить нові санкції, зброю та ізоляцію Росії. "Вже прибули протитанкова зброя, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси для всіх типів зброї та артилерії, автомобілі, бронежилети, паливо, десятки позицій озброєнь та амуніції. Буде ще більше. Головне, щоб ми міцно стояли і тримали Київ", - написав Кулеба.

Він зазначив, що президент США Байден вночі говорив з Президентом Зеленським і ухвалив рішення про негайне виділення Україні 600 млн дол.: 250 млн на загальну допомогу і 350 млн на військову. Білий дім звернувся до Конгресу за згодою на виділення 6,4 мільярда дол. на підтримку України — з них 3,5 млрд дол. на оборону.

"Особисто Путін та Лавров потрапили під санкції ЄС. Скоро це зроблять США та інші. Новий пакет санкцій ЄС вже в роботі.
Російські банки, компаніі, товари буквально викидають з полиць, фінансових систем, бірж. Росію позбавляють спортивних та розважальних заходів - Ліги Чемпіонів та Євробачення. Ця хвиля повинна наростати як цунамі. І ми над цим працюємо.
Ціла низка країн вже закрила повітряний простір для російських авіакомпаній, сьогодні їх стане ще більше. Світовим вигнанцям доведеться або не літати взагалі, або облітати через півсвіту. Росіянам перестали видавати візи вже декілька країн ЄС", - вказав голова МЗС.

Він додав, що "обстріл будинку на Лобановського у Києві буде одним з епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом. Ми вже над цим працюємо.
У Раді Безпеки ООН під час спроби ухвалити резолюцію Росія відчайдушно намагалася не залишитися єдиною країною, яка застосує вето. Їй це не вдалося. Навіть близькі друзі утрималися від того, щоб відкрито стати на бік Росії".

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