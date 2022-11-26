Українська делегація бойкотує роботу в ПА ОБСЄ до рішення щодо участі росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Народні депутати, які представляють Україну в Парламентській асамблеї ОБСЄ, припиняють роботу в цій організації, доки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників Росії.
Про це поінформувала нардеп Євгенія Кравчук оприлюднивши звернення голови делегації, пише УНН.
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Представники України в Парламентській асамблеї ОБСЄ, припиняють роботу в цій організації, поки Асамблея не ухвалить рішення щодо подальшої участі представників росії.
Як повідомив Потураєв, асамблея на засіданні у Варшаві не змогла ухвалити рішення і щодо тимчасового відсторонення російських делегатів.
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«Українська делегація вирішила бойкотувати роботу України в цій міжнародній організації, доки таке рішення не буде знайдене. Нас також підтримали друзі й союзники з Естонії й Литви, які також були присутні і разом із нами залишили засідання постійного комітету», – сказав він.