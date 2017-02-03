Українська біатлоністка Н.Бєлкіна здобула "золото" на Універсіаді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Українська біатлоністка Надія Бєлкіна здобула золоту нагороду на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати. Про це УНН повідомили у прес-службі НОК України.
“Українська біатлоністка Надія Бєлкіна виграла гонку переслідування на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 2 лютого біатлоністка Яна Бондар здобула срібну нагороду на зимовій Всесвітній Універсіаді в Алмати (Казахстан).
Нагадаємо, до української збірної на міжнародних студентських змаганнях в Казахстані входить 61 спортсмен.