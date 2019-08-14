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Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування

Українська автокефальна православна церква офіційно припинила існування

Київ • УНН

 • 30241 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) юридично припинила існування. Відповідне оголошення опубліковано у газеті "Голос України", передає УНН.

Так, 29 липня 2019 року до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про припинення релігійної організації "Патріярхія Української автокефальної православної церкви" шляхом реорганізації, а саме приєднання до релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України).

Таким чином, на порталі ЄДР за 29 липня 2019 року оприлюднено повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи та зазначено, що релігійна організація "Патріярхія Української автокефальної православної церкви" припиняється шляхом реорганізації, а саме шляхом приєднання.

Членами ліквідаційної комісії обрано Семанчука Павла Святославовича, Даньчака Віталія Ярославовича, Шлапака Василя Володимировича, якого обрано головою комісії з припинення.

Строк заявлення вимог кредиторами – до 3 жовтня 2019 року.

У зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію релігійної організації усі довіреності, видані на представництво інтересів РО "Патріярхія Української автокефальної православної церкви" у строк до 29 липня 2019 року включно, відкликано.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православний церков, учасники якого затвердили статут автокефальної помісної Православної церкви України.

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