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Українки розгромили Болгарію у відборі до Євробаскету-2019

Київ • УНН

 • 10146 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. У другому турі кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи-2019 з жіночого баскетболу національна команда України приймала в київському "Палаці Спорту" збірну Болгарії, передає УНН.

В першій 10-хвилинці гостям деяким чином вдалося стримати українок та піти на першу перерву програючи 7 очок — 23:16. В другій чверті і до кінця поєдинку нестримною виявилася наша Аліна Ягупова. Капітан збірної допомогла виграти наступні два відрізки із різницею в + 37, зробивши останню чверть лише формальністю — 94:44.

Відзначимо, що Ягупова провела просто фантастичний матч, відзначившись за 33 хвилини на паркеті 41 очком, 9 підбираннями, 4 передачами, 3 перехопленнями та 2 блок-шотами. Рейтинг ефективності українки склав 46 балів. Натуралізована українка Мосс оформила дабл-дабл — 11 очок + 10 підбирань.

Таким чином, в турнірній таблиці у “жовто-блакитних” стовідсотковий показник перемог після двох турів — 1 місце групи F. У болгарок 2 поразки, першої вони зазнали проти іспанок і також з −50 очками (42:92).

Додамо також, наступні матчі кваліфікації Євробаскету-2019 українська збірна зіграє у лютому 2018 року. 10 числа українки вдома протистоятимуть чинним чемпіонкам Європи — збірній Іспанії, а 14 лютого також у домашньому поєдинку зіграють із Нідерландами.

 

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