Украинки разгромили Болгарию в отборе к Евробаскету-2019

В первой 10-минутке гостям некоторым образом удалось сдержать украинок и уйти на первый перерыв, проигрывая 7 очков — 23:16. Во второй четверти и до конца поединка безудержной оказалась наша Алина Ягупова. Капитан сборной помогла выиграть следующие два отрезка с разницей в + 37, сделав последнюю четверть лишь формальностью — 94:44.

Отметим, что Ягупова провела просто фантастический матч, отметившись за 33 минуты на паркете 41 очко, 9 подборами, 4 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами. Рейтинг эффективности украинок составил 46 баллов. Натурализированная украинка Мосс оформила дабл-дабл — 11 очков + 10 подборов.

Таким образом, в турнирной таблице в “желто-синих” стопроцентный показатель побед после двух туров — 1 место группы F. В болгарок 2 поражения, первой они потерпели против испанок и также с — 50 очками (42:92).

одами также, следующие матчи квалификации Евробаскета-2019 украинская сборная сыграет в феврале 2018 года. 10 числа Украинский дома противостоять действующей чемпионки Европы — сборной Испании, а 14 февраля также в домашнем поединке сыграют с Нидерландами.