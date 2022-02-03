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Україні вистачить газу цієї зими, навіть якщо Росія зупинить транзит – Вітренко

Україні вистачить газу цієї зими, навіть якщо Росія зупинить транзит – Вітренко

Київ • УНН

 • 20361 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Україна має достатньо запасів газу, щоб забезпечити опалення будинків у країні, навіть якщо транзит газу з Росії через країну буде зупинено. Про це заявив у середу агентству Reuters голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, пише УНН.

Цитата

"До кінця опалювального сезону у нас достатньо газу у сховищах, а з можливістю імпорту з Європи ми можемо фізично отримати потрібну кількість газу", - сказав Вітренко.

Деталі

Як зазначає видання, європейські ціни на газ зросли більш ніж на 300% у 2021 році та залишаються високими на тлі напруженості на кордоні з Україною.

У разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну ціни на газ, швидше за все, підскочать ще більше, що призведе до зниження попиту у промислових споживачів, сказав Вітренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів про ризики для газопостачання в Україні у разі нападу РФ

"Слід очікувати, що у разі припинення транзиту газу через Україну ціни в Європі зростуть, і це вдарить по попиту", - сказав він.

Захід пригрозив Москві цілою низкою санкцій, якщо вона вторгнеться в Україну, включаючи можливу зупинку газопроводу «Північний потік — 2» з Росії до Німеччини в обхід України.

Україна виступає проти трубопроводу, оскільки він може посилити залежність Європи від російського газу.

Вітренко сказав, що новий газовий маршрут ознаменує кінець 2 мільярдів доларів на рік доходів, які Україна наразі отримує за дозвіл на транзит російського газу через свою країну до Європи.

"Ми очікуємо, що як тільки "Північний потік - 2" буде запущено, транзиту газу через Україну не буде", - сказав Вітренко.

Оскільки транзитна угода спливає 2024 року, Україна вже шукає способи відшкодування втраченої вигоди.
Вітренко сказав, що країна могла б розглянути можливість збільшення виробництва відновлюваної енергії, біопалива та зеленого водню, але для цього, ймовірно, знадобляться мільярди доларів інвестицій.

Що було раніше

Як розповіли УНН в управлінні комунікації Оператора ГТС України, якщо російська сторона раптово припинить транзит газу територією України, газотранспортну систему буде переорієнтовано на забезпечення першочергових потреб українців.

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