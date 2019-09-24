Україні не потрібні російські інвестиції на відновлення Донбасу - Данилюк

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україні не потрібні російські інвестиції на відновлення Донбасу — нехай краще РФ зберігає їх на виплати територіям після їх реінтеграції. Про це в інтерв’ю провідній іспанській газеті El Pais розповів Секретар РНБО України Олександр Данилюк, передає УНН.