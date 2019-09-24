Україні не потрібні російські інвестиції на відновлення Донбасу - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україні не потрібні російські інвестиції на відновлення Донбасу — нехай краще РФ зберігає їх на виплати територіям після їх реінтеграції. Про це в інтерв’ю провідній іспанській газеті El Pais розповів Секретар РНБО України Олександр Данилюк, передає УНН.
Так, у липні Президент України Володимир Зеленський заявив, що на відновлення Донбасу потрібно 10 мільярдів євро. Данилюк не став наводити цифри.
“Необхідно точно все розрахувати”, — зазначив він.
На питання про те, чи будуть залучені російські інвестиції, секретар РНБО відповів: “Нам не потрібні російські інвестиції”.
З його слів, нехай російська сторона зберігає їх на виплати територіям після їх реінтеграції за ту величезну шкоду, яку вони накоїли на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, які контролюються сепаратистами. Як діяти в так званих “народних республіках” — це те, що “ми побачимо після реінтеграції”, зауважив він.
“Війна дуже дорого нам коштує, але не ми її починали”, — зазначив Данилюк, який, не бажаючи давати глобальну оцінку витрат, навів приклади.
“Ми витрачаємо 5,4% нашого ВВП на оборону та безпеку, виплачуємо пенсії, зокрема, тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, а також внутрішньо переміщеним особам, яких зараз понад 1,3 мільйони осіб”, — пояснив він.
Окрім цих витрат, з його слів, існують й інші збитки.
“Ми не отримуємо податків від компаній, які давали значні надходження до бюджету. Внаслідок війни ми скоротили торгівлю з Росією, яка використовує свої транзитні важелі, перешкоджаючи нам вести торгівельні відносини з іншими пострадянським країнами, такими як Казахстан”, — пояснив секретар РНБО.
Водночас він уточнив, що “українські компанії знаходять нові альтернативні ринки у Європі, таким чином, втрати з одного боку перетворюються на досягнення з іншого”.
Як повідомляв УНН, раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що міжнародні аудитори можуть створити групу для підрахунку збитків, які спричиняє Україні російська анексія Криму та агресія на Донбасі.