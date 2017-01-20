Українець С.Семенов виборов "бронзу" на етапі Кубка світу з біатлону

С.Семенов завдяки влучній стрільбі захопив лідерство у гонці після трьох вогневих рубежів, однак хибний останній постріл на четвертому рубежі призвів до підсумкової третьої сходинки (0+0+0+1) +56,8 секунди відставання.

Золоту медаль з часом 50:38,1 хв здобув росіянин Антон Шипулін (0 промахів), француз Мартен Фуркад став срібним призером (2) +41 секунди.

Серед інших результатів українців варто відзначити 16 місце Володимира Сємакова (1).

Нагадаємо, завтра, 21 січня, в Антхольці серед жінок пройде мас-старт, а у чоловіків відбудеться естафета.

Як повідомляв УНН, єдиною медаллю до цього моменту на етапах Кубків світу серед українців відзначалася жіноча естафетна збірна у Поклюці.