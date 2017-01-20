Украинец С.Семенов завоевал "бронзу" на этапе Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В итальянском Антхольце состоялась вторая гонка в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Мужчины соревновались в индивидуальной гонке, бронзовым призером которой стал украинец Сергей Семенов, передает корреспондент УНН.
С.Семенов благодаря меткой стрельбе захватил лидерство в гонке после трех огневых рубежей, однако ошибочный последний выстрел на четвертом рубеже привел к итоговой третьей ступени (0 + 0 + 0 + 1) +56,8 секунды отставания.
Золотую медаль со временем 50:38,1 мин получил россиянин Антон Шипулин (0 промахов), француз Мартен Фуркад стал серебряным призером (2) +41 секунда.
Среди других результатов украинцев стоит отметить 16 место Владимира Семакова (1).
Напомним, завтра, 21 января, в Антхольце среди женщин пройдет масс-старт, а у мужчин состоится эстафета.
Как сообщал УНН, единственной медалью до этого момента на этапах Кубков мира среди украинцев отмечалась женская эстафетная сборная в Поклюке.