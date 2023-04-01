Українець переміг у турнірі з боксу у Каунасі

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"У фіналі вагової категорії до 71 кг чинний чемпіон світу рішенням суддів переміг поляка Сезара Знаміеча", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Український боксер Юрій Захарєєв виступить на Європейських іграх-2023, де буде боротися за олімпійську ліцензію.

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