Українець переміг у турнірі з боксу у Каунасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Український боксер Юрій Захарєєв здобув перемогу у міжнародному турнірі імені Альгірдаса Шоцикаса у литовському місті Каунасі, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Міністерства молоді та спорту України.
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"У фіналі вагової категорії до 71 кг чинний чемпіон світу рішенням суддів переміг поляка Сезара Знаміеча", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Український боксер Юрій Захарєєв виступить на Європейських іграх-2023, де буде боротися за олімпійську ліцензію.
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