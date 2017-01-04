Українець Х.Боломбой відзначився шостим поспіль дабл-даблом в Лізі розвитку НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Український баскетболіст Хоель Боломбой провів сьомий поєдинок в сезоні Ліги розвитку НБА (NBDL) у складі "Солт-Лейк-Сіті Старз", повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Наш співвітчизник вийшов у стартовій п'ятірці і за 40 хвилин проведених на паркеті оформив дабл-дабл, заробивши 16 очок (1/1 - триочкові, 6/9 - двоочкові, 1/1 - штрафні), 16 підбирань (6 в атаці), 2 результативні передачі і 1 блок-шот.
Попри такий перформанс українця "Солт-Лейк-Сіті" поступилися 88:89, хоча вигравали 14 очок після половини зустрічі.
Відзначимо, що Х.Боломбой оформив вже шостий підряд дабл-дабл в NBDL.
Примітно, що український "бігмен" з середнім показником 15,29 лідирує в Лізі за підбираннями.
Нагадаємо, що наступну зустріч "Солт-Лейк-Сіті" проведе 7-го січня, коли зустрінеться з аутсайдером – "Айовою Енерджі".
Як повідомляв УНН, баскетболіст Дж.Харден повторив найрезультативніший тріпл-дабл в історії НБА.