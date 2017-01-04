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Украинец Х.Боломбой отличился шестым подряд дабл-дабл в Лиге развития НБА

Украинец Х.Боломбой отличился шестым подряд дабл-дабл в Лиге развития НБА

Киев • УНН

 • 8412 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский баскетболист Хоэль Боломбой провел седьмой поединок в сезоне Лиги развития НБА (NBDL) в составе "Солт-Лейк-Сити Старз", сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Наш соотечественник вышел в стартовой пятерке и за 40 минут проведенных на паркете оформил дабл-дабл, заработав 16 очков (1/1 - трехочковые, 6/9 - двухочковые, 1/1 - штрафные), 16 подборов (6 в атаке) 2 результативные передачи и 1 блок-шот.

Несмотря на такой перформанс украинца "Солт-Лейк-Сити" уступили 88:89, хотя выигрывали 14 очков после половины встречи.

Отметим, что Х.Боломбой оформил уже шестой подряд дабл-дабл в NBDL.

Примечательно, что украинский "бигмен" со средним показателем 15,29 лидирует в Лиге по подборам.

Напомним, что следующую встречу "Солт-Лейк-Сити" проведет 7 января, когда встретится с аутсайдером - "Айовой Энерджи".

Как сообщал УНН, баскетболист Дж.Харден повторил самый  результативный трипл-дабл в истории НБА .

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