Україна зменшила запаси газу в ПСГ до 9,7 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 лютого зменшився до 9,792 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 91,82 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 1 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 39,30 млн куб. м, з Польщі - 3,31 млн куб. м, з Угорщини - 2,57 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 31%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, з ПСГ України у січні відібрано 2,1 млрд куб. м газу.