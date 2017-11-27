Україна зменшила запаси газу у ПСГ до 16,34 млрд куб. м

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 39,35 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 25 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 26,47 млн куб. м, з Угорщини - 13,73 млн куб. м, з Польщі - 4,64 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 52%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу у ПСГ.