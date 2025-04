Україна залишається у списку COVID-безпечних країн для ЄС

Цитата:

"Цього тижня у рекомендованому ЄС COVID-списку третіх країн щодо безпечних подорожей не було вилучень, додано лише 4 країни з Південної Америки та Африки. Отже, Україна має залишатися (у списку - ред.) ще як мінімум два тижні", - повідомив Йозвяк.

Що було раніше

Європейський Союз офіційно схвалив дозвіл на в'їзд українських громадян у межах політики поступового скасування COVID-обмежень на поїздки 15 липня 2021 року.

Однак, на тлі сплеску у країні COVID-19 точилися розмови, що Україну невдовзі можуть вилучити зі списку.

Доповнення

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.

no removals in the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list this week, only 4 countries added from S America & Africa. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2021