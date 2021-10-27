Украина остается в списке COVID-безопасных стран для ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Европейский Союз на этой неделе не исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом написал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, который освещает вопросы политики ЕС относительно восточных стран-соседей в Twitter, сообщает УНН.
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"На этой неделе в рекомендованном ЕС COVID-списке третьих стран по безопасным путешествиям не было изъятий, добавлено только 4 страны из Южной Америки и Африки. Следовательно, Украина должна оставаться (в списке - ред.) еще как минимум две недели", - сообщил Йозвяк.
Что было ранее
Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля 2021 года.
Однако, на фоне всплеска в стране COVID-19 шли разговоры, что Украину вскоре могут изъять из списка.
Дополнение
30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.
Критерии определения третьих стран, которым необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.
Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.
не перемещается в EU's recommended здравый третий государство #COVID19 Travel list этот week, только 4 страницы были удалены из США и Америки. Means that #Ukraine should remain at least for another two weeks— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2021