Україна закликала ОБСЄ розширити мандат на Кримський півострів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України привітали ухвалене 22 березня рішення Постійної Ради ОБСЄ про продовження на 12 місяців мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та закликали здійснювати моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі. Про це йдеться у коментарі МЗС, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Мандат СММ розповсюджується на всю територію України у межах її міжнародно-визнаних кордонів. У цьому зв’язку, делегація України в ОБСЄ у відповідній інтерпретуючій заяві наголосила на необхідності здійснення Місією моніторингу ситуації, зокрема у галузі прав людини, в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі”, - йдеться в коментарі.
Крім звернення до ОБСЄ, Міністерство звернулось також до Російської Федерації із закликом забезпечити місії безперешкодний доступ на Кримський півострів та в Донецьку і Луганську області.
“Закликаємо Російську Федерацію вжити заходів для забезпечення повного, постійного, безперешкодного доступу та свободи пересування спостерігачів Місії на всіх тимчасово окупованих територіях на Кримському півострові та в Донецькій і Луганській областях України, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону”, - зазначили в МЗС.
Нагадаємо, мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року.