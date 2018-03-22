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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22174 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 28707 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74289 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80205 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102541 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109547 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116781 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Украина призвала ОБСЕ расширить мандат на Крымский полуостров

Украина призвала ОБСЕ расширить мандат на Крымский полуостров

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины поздравили принятое 22 марта решения Постоянного Совета ОБСЕ о продлении на 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и призвали осуществлять мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ. В этой связи, делегация Украины в ОБСЕ в соответствующем интерпретирующем заявлении подчеркнула необходимость осуществления Миссией мониторинга ситуации, в частности в области прав человека, в Автономной Республике Крым и г. Севастополе", - говорится в комментарии.

Кроме обращения к ОБСЕ, Министерство обратилось также к Российской Федерации с призывом обеспечить миссии беспрепятственный доступ на Крымский полуостров и в Донецкую и Луганскую области.

"Призываем Российскую Федерацию принять меры для обеспечения полного, постоянного, беспрепятственного доступа и свободы передвижения наблюдателей Миссии на всех временно оккупированных территориях на Крымском полуострове и в Донецкой и Луганской областях Украины, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отметили в МИД.

Напомним, мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжили до 31 марта 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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