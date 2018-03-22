Украина призвала ОБСЕ расширить мандат на Крымский полуостров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины поздравили принятое 22 марта решения Постоянного Совета ОБСЕ о продлении на 12 месяцев мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и призвали осуществлять мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым и г. Севастополе. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ. В этой связи, делегация Украины в ОБСЕ в соответствующем интерпретирующем заявлении подчеркнула необходимость осуществления Миссией мониторинга ситуации, в частности в области прав человека, в Автономной Республике Крым и г. Севастополе", - говорится в комментарии.
Кроме обращения к ОБСЕ, Министерство обратилось также к Российской Федерации с призывом обеспечить миссии беспрепятственный доступ на Крымский полуостров и в Донецкую и Луганскую области.
"Призываем Российскую Федерацию принять меры для обеспечения полного, постоянного, беспрепятственного доступа и свободы передвижения наблюдателей Миссии на всех временно оккупированных территориях на Крымском полуострове и в Донецкой и Луганской областях Украины, включая временно неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы", - отметили в МИД.
Напомним, мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продолжили до 31 марта 2019 года.