Україна за добу відібрала з ПСГ 35 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 листопада зменшився до 13,931 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 35,64 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 22 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,77 млн куб. м, з Польщі - 3,95 млн куб. м, з Угорщини - 5,22 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 45%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.