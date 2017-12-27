Україна втратила 1% ВВП через блокаду Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Цього року Україна наростила імпорт, зокрема енергоресурсів, через блокаду Донбасу, що негативно позначилось на торговельному балансі та призвело до втрати 1% ВВП. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Імпорт підвищився за рахунок блокади. Ми закуповуємо енергоресурси. Усе це тисне на валютний ринок та провокує значні коливання, а також негативно впливає на торговельний баланс України. Ми втратили 1% ВВП через блокаду”, — заявив глава уряду.
В.Гройсман підкреслив, що Україна має нарощувати видобуток власних енергоресурсів та починати їх експорт.
Як повідомляв УНН, за даними НБУ, втрати від блокади для торговельного балансу у 2018 році оцінюють у 0,5 млрд дол.