Україна встановила рекорд з експорту цукру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сезон 2016 – 2017 маркетингового року став рекордним з експорту цукру – українські виробники експортували 759 тис. тонн, що майже у 6 разів більше, ніж у попередньому маркетинговому році (2015 – 2016). Про це повідомили у Мінагрополітики, передає УНН.
Також повідомляється, що протягом вересня 2016 — серпня 2017 року українські аграрії переробили 13,66 млн тонн цукрових буряків і виробили 2,008 млн тонн цукру. Переробкою займалися 42 цукрозаводи.
“У поточному сезоні виробництво цукру очікується на рівні минулого року — у межах 2 млн тонн. До виробництва цукру приступили 46 цукрозаводів”, — уточнили в міністерстві.
Нагадаємо, станом на 24 листопада в Україні зібрано 14 млн тонн цукрового буряка.