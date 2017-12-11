Україна встановила рекорд з експорту цукру

Також повідомляється, що протягом вересня 2016 — серпня 2017 року українські аграрії переробили 13,66 млн тонн цукрових буряків і виробили 2,008 млн тонн цукру. Переробкою займалися 42 цукрозаводи.

“У поточному сезоні виробництво цукру очікується на рівні минулого року — у межах 2 млн тонн. До виробництва цукру приступили 46 цукрозаводів”, — уточнили в міністерстві.

Нагадаємо, станом на 24 листопада в Україні зібрано 14 млн тонн цукрового буряка.