Украина установила рекорд по экспорту сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сезон 2016 - 2017 маркетингового года стал рекордным по экспорту сахара - украинские производители экспортировали 759 тыс. тонн, что почти в 6 раз больше, чем в предыдущем маркетинговом году (2015 - 2016). Об этом сообщили в Минагрополитики, передает УНН.
Также сообщается, что в течение сентября 2016 - август 2017 украинские аграрии переделали 13,66 млн тонн сахарной свеклы и произвели 2,008 млн тонн сахара. Переработкой занимались 42 сахарных завода.
"В текущем сезоне производство сахара ожидается на уровне прошлого года - в пределах 2 млн тонн. К производству сахара приступили 46 сахарных заводов", - уточнили в министерстве.
Напомним, по состоянию на 24 ноября в Украине собрано 14 млн тонн сахарной свеклы.