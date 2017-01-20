Україна вирощує 6% світового врожаю полуниці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна вирощує 6% від всього світового врожаю полуниці та займає сьоме місце в Європі за обсягами виробництва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-службі представництва ЄС в Україні, передає УНН.
“Україна вирощує 6% від всього світового врожаю полуниці”, — сказано в повідомленні.
Водночас, за даними відомства, Україна за обсягами виробництва полуниці в Європі посідає сьоме місце.
Нагадаємо, в Україні виробництво сільгосппродукції у 2016 році зросло на 6,1%.