Україна вирощує 6% світового врожаю полуниці

“Україна вирощує 6% від всього світового врожаю полуниці”, — сказано в повідомленні.

Водночас, за даними відомства, Україна за обсягами виробництва полуниці в Європі посідає сьоме місце.

Нагадаємо, в Україні виробництво сільгосппродукції у 2016 році зросло на 6,1%.