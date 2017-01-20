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Украина выращивает 6% мирового урожая клубники

Украина выращивает 6% мирового урожая клубники

Киев • УНН

 • 14317 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина выращивает 6% от всего мирового урожая клубники и занимает седьмое место в Европе по объемам производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.

"Украина выращивает 6% от всего мирового урожая клубники", - сказано в сообщении.

В то же время, по данным ведомства, Украина по объемам производства клубники в Европе занимает седьмое место.

Напомним, в Украине производство сельхозпродукции в 2016 году возросло на 6,1%.

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