Украина выращивает 6% мирового урожая клубники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина выращивает 6% от всего мирового урожая клубники и занимает седьмое место в Европе по объемам производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, передает УНН.
"Украина выращивает 6% от всего мирового урожая клубники", - сказано в сообщении.
В то же время, по данным ведомства, Украина по объемам производства клубники в Европе занимает седьмое место.
Напомним, в Украине производство сельхозпродукции в 2016 году возросло на 6,1%.