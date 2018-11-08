Україна відкрила ще одне консульство в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Почесне консульство України у місті Шіофок відкрили напередодні в Угорщині. Про це повідомила посол України в Будапешті Любов Непоп у Facebook, передає УНН.
"Приємна і важлива подія в розвитку українсько-угорських відносин: сьогодні (7 листопада - ред.) разом з уповноваженим міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини з питань зв’язків з почесними консулами Дьордєм Шухою урочисто відкрили почесне консульство України в місті Шіофок. До його компетенції будуть належати області Зала, Веспрем та Шомодь", - повідомила дипломат.
Посол вручила новопризначеному почесному консулу України Золтану Хорвату консульський патент та екзекватуру.
"Спільно з Золтаном Хорватом ми вже зробили декілька корисних справ... У рамках відкриття відвідали і приміщення, яке зараз перебуває в стадії реконструкції і в яке після відновлення переїде наше почесне консульство", - додала вона.
Додамо, згідно з даними МЗС, Україна в Угорщині, окрім нового диппредставництва, має посольство у Будапешті, генконсульство у Ніредьгазі та почесне консульство у Сегеді.
При цьому за підсумками зустрічі з віце-прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Угорщини Шандором Пінтером за день до цього посол повідомила, що "детально поінформувала про ситуацію на сході України в контексті триваючої російської агресії та ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму". "З угорського боку було запевнено в незмінності позиції щодо підтримки територіальної цілісності та відновлення миру в Україні", - вказала Непоп.
Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що у консульстві Угорщини в Береговому “з келихом шампанського” громадянам України видавали угорські паспорти.
4 жовтня через роздачу угорського громадянства у Береговому Україна вручила ноту послу Угорщини Ерно Кешкеню про висилку консула Угорщини в Береговому. Він мав залишити територію держави протягом 72 годин.
Угорщина в свою чергу вирішила вислати українського дипломата у відповідь на кроки Києва.