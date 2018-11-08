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Украина открыла еще одно консульство в Венгрии

Украина открыла еще одно консульство в Венгрии

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Почетное консульство Украины в городе Шиофок открыли накануне в Венгрии. Об этом сообщила посол Украины в Будапеште Любовь Непоп в Facebook, передает УНН.

"Приятное и важное событие в развитии украинского-венгерских отношений: сегодня (7 ноября - ред.) вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дьердем Шухой торжественно открыли почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь", - сообщила дипломат.

Посол вручила назначенному почетным консулом Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

"Совместно с Золтаном Хорватом мы уже сделали несколько полезных дел... В рамках открытия посетили и помещение, которое сейчас находится в стадии реконструкции и в которое после восстановления переедет наше почетное консульство", - добавила она.

Добавим, по данным МИД, Украина в Венгрии, кроме нового диппредставительства, имеет посольство в Будапеште, генконсульство в Ниредьгазе и почетное консульство в Сегеде.

При этом по итогам встречи с вице-премьер-министром, министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером за день до этого посол сообщила, что "подробно проинформировала о ситуации на востоке Украины в контексте продолжающейся российской агрессии и ситуации в временно оккупированном Россией Крыму". "С венгерской стороны было заверено в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановления мира в Украине", - указала Непоп.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в консульстве Венгрии в Берегово "с бокалом шампанского" гражданам Украины выдавали венгерские паспорта.

4 октября из-за раздачи венгерского гражданства в Берегово Украина вручила ноту послу Венгрии Эрно Кешкеню о высылке консула Венгрии в Берегово. Он должен был покинуть территорию государства в течение 72 часов.

Венгрия в свою очередь решила выслать украинского дипломата в ответ на шаги Киева.

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