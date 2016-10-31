Україна відібрала з ПСГ за добу 24 млн куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 жовтня зменшився до 14,537 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 24,06 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.