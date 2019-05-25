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Україна в ООН порадила РФ припинити сміятися і виконувати рішення щодо моряків

Україна в ООН порадила РФ припинити сміятися і виконувати рішення щодо моряків

Київ • УНН

 • 11614 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Російська сторона, яка раніше називала заклик Генасамблеї ООН звільнити українських моряків і кораблі "сміхотворною спробою", варто тепер йти і виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права у Гамбурзі щодо звільнення захоплених українських моряків і повернення кораблів. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у Twitter, передає УНН.

"Хорошо смеётся тот кто смеётся последним. Коли в грудні Генасамблея ООН у своїй резолюціі 2/3 голосів закликала Росію звільнити наших моряків і кораблі, їх делегація назвала це рішення "сміхотворною спробою". Посміялися? Ідіть тепер виконуйте рішення Трибуналу ООН!" - зазначив Єльченко.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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