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7 марта, 06:35 • 111319 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137551 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

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Украина в ООН посоветовала РФ прекратить смеяться и выполнять решение по морякам

Украина в ООН посоветовала РФ прекратить смеяться и выполнять решение по морякам

Киев  •  УНН

 • 11610 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Российская сторона, ранее называвшая призыв Генассамблеи ООН освободить украинских моряков и корабли "смехотворной попыткой", стоит теперь идти и выполнять решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге по освобождению захваченных украинских моряков и возвращению кораблей. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в Twitter, передает УНН.

"Хорошо смеётся тот кто смеётся последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!" - отметил Ельченко.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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