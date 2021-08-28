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Україна у ТКГ: внаслідок обстрілу Авдіївки бойові травми отримали 9 українських військових

Україна у ТКГ: внаслідок обстрілу Авдіївки бойові травми отримали 9 українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, передає УНН.

Цитата

“Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста, поранено та отримали бойові травми дев'ять українських військовослужбовців. В ході обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ТКГ зазначили, що завданням противника є спровокувати українську сторону на” неадекватну відповідь, а потім на своєму рівні заявити про “агресивні дії України” і створити напругу.

Там наголосили, що це була спроба зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні.

Цитата

“Скликання позачергового засідання Підгрупи з безпеки не планується, так як ми очікуємо цілком передбачуваний відповідь РФ у вигляді слова “ні”, вже отриманий нами двічі за минулі тижні, коли ми вимагали такого засідання у відповідь на загибель і поранення наших військовослужбовців”, - додали у відомстві.

У ТКГ попередили громадян України, що на тлі і під час візиту Президента Володимира Зеленського до США, бойова активність з боку противника може бути збільшена додатково, і до цього потрібно бути ситуативно і морально готовими.

Контекст

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу, де знаходяться українські військовослужбовці. 

База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Також повідомлялося, що під час обстрілу, який почався о 6:15, один український військовий отримав поранення.

Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріли бойовиками території Авдіївки сьогодні зранку. Там кваліфікували подію, як теракт.

Українські Національні Новини

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