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Україна та Японія співпрацюватимуть в оборонній сфері

Україна та Японія співпрацюватимуть в оборонній сфері

Київ • УНН

 • 13215 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністерства оборони України та Японії підписали меморандум щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.

За інформацією прес-служби МЗС, у Токіо відбулися перші українсько-японські консультації з питань безпеки.

“У ході візиту було підписано Меморандум між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Японії щодо співробітництва та обмінів у сфері оборони”, — розповіли у відомстві.

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Також, як зазначили у МЗС, сторони обговорили широке коло питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі питання, пов’язані з політикою безпеки та оборони їхніх країн, ситуацію в галузі безпеки у відповідних регіонах, а також двостороннє співробітництво.

Крім того, було досягнуто домовленості щодо продовження таких корисних консультацій та визначення дипломатичними каналами дати і місця проведення наступного раунду.

Українські Національні Новини

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