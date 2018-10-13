Украина и Япония будут сотрудничать в оборонной сфере

По информации пресс-службы МИД, в Токио состоялись первые украинские-японские консультации по вопросам безопасности.

"В ходе визита был подписан Меморандум между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны", - рассказали в ведомстве.

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Также, как отметили в МИД, стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы, связанные с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, а также двустороннее сотрудничество.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении таких полезных консультаций и определения по дипломатическим каналам даты и места проведения следующего раунда.