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Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Київ • УНН

 • 1069839 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив угоду між Литвою та Україною щодо впровадження спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Про це повідомив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив Уряд», - повідомив Шмигаль.

Він заявив, що Україна цінує всебічну підтримку Литви.

«Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку», - написав Шмигаль.

Доповнення

В Іспанії в тестовому режимі розпочав роботу український "Паспортний сервіс".

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