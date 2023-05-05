Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив угоду між Литвою та Україною щодо впровадження спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Про це повідомив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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«Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив Уряд», - повідомив Шмигаль.
Він заявив, що Україна цінує всебічну підтримку Литви.
«Тепер створюємо для наших громадян у Литві нові можливості. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку», - написав Шмигаль.
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