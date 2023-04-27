Україна та Італія підписали 6 меморандумів про співробітництво: Шмигаль назвав, які саме
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Україна та Італія підписали шість меморандумів про співробітництво у галузях екології, промисловості, логістики та енергетики. Окрім цього, ще два меморандуми підписані між регіонами Італії та України, повідомив на прес-конференції у Римі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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“Ми підписали 6 меморандумів у галузі екології, у співробітництві в промисловій галузі, у співробітництві у галузі логістики, в енергетичній сфері. Також два меморандума були підписані між регіонами України та Італії, що ще раз демонструє налагодження прямих зв’язків між громадами”, – повідомив прем’єр.
Деталі
Прем’єр-міністр поінформував щодо тем, які лідери держав обговорили в рамках зустрічей. Серед таких, зокрема, “формула миру” Президента Володимира Зеленського. Голова уряду наголосив, що сторони детально пройшлися по всіх пунктах, першим та найважливішим з яких є ядерна безпека.
“Також ми окреслили ключові напрямки нашого швидкого відновлення для італійського бізнесу. Для того, щоб італійські компанії мали розуміння – з чим та коли треба і можна приходити в Україну. Ключові напрямки – це енергетичне відновлення, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної інфраструктури, а також відновлення нашої галузі мікро-малого та середнього бізнесів. Італійський бізнес висловив зацікавленість в участі у відновленні України”,-- додав Шмигаль.
Доповнення
Прем’єр-міністр повідомив, що Україна розширює горизонти співпраці з Італією в галузі ВПК.