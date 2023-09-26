Україна розраховує на участь австрійського бізнесу в гуманітарному розмінуванні нашої держави - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Україна зацікавлена, аби австрійський бізнес брав участь у гуманітарному розмінуванні нашої держави. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою та делегацією австрійських парламентарів, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
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Денис Шмигаль подякував Австрії за всебічну гуманітарну, економічну й фінансову допомогу, зокрема для оперативного відновлення об’єктів критичної інфраструктури.
«Гуманітарне розмінування — один з фундаментальних елементів відбудови. Цінуємо допомогу в розмірі 2 млн євро на цей напрямок», — наголосив очільник Уряду України.
Сторони обговорили пункти формули миру Президента України Володимира Зеленського: від ядерної до продовольчої безпеки. Денис Шмигаль наголосив, що потрібно дати рішучу спільну відповідь на будь-який шантаж росії. Зокрема, важливо надалі посилювати санкції.
Вольфґанґ Соботка зі свого боку зазначив про готовність Австрії підтримати Україну під час переговорів щодо вступу в ЄС, оскільки мова йде про стабільність, безпеку та спільний економічний розвиток.
Нагадаємо
Наразі в Києві з офіційним візитом перебуває австрійська делегація на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Він виступив в парламенті і зустрівся з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.