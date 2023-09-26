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Президент Нацради Австрії зустрівся з головою Верховної Ради України та виступив у парламенті: про що говорили

Президент Нацради Австрії зустрівся з головою Верховної Ради України та виступив у парламенті: про що говорили

Київ • УНН

 • 220231 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Наразі в Києві з офіційним візитом перебуває австрійська делегація на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Він виступив в парламенті і зустрівся з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, передає УНН.

Деталі

"Радий вітати у Києві австрійську делегацію на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Подякував колезі за особистий внесок і зусилля у формуванні позиції щодо підтримки та солідарності Австрії з українським народом", - повідомив Стефанчук.

За словами глави українського парламенту, сторони обговорили ряд важливих питань. Зокрема — євроінтеграційний шлях України.

Стефанчук зауважив, що зараз усі зусилля українського парламенту й уряду зосереджені на виконанні семи рекомендацій Європейської комісії.

"Очікуємо на фінальну позитивну рекомендацію Єврокомісії у жовтні, а також на рішення Європейської Ради у грудні про започаткування переговорів про членство", - зауважив спікер.

За його словами сторони порушили питання санкційного тиску проти рф.

"Він має посилюватися, закцентував на цьому. Багато уваги приділили темі продовольчої безпеки. Ще одна важлива тема — розмінування. Подякував Австрії за виділення двох мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні. Сподіваюся на продовження допомоги", - повідомив глава українського парламенту.

"Наостанок закликав Австрію доєднатися до підтримки ініціативи з питання повернення примусово депортованих до рф українських дітей", - додав він.

Доповнення

Президент Національної ради Австрії Вольфґанґ Соботка сьогодні також виступив в залі засідань Верховної Ради України.

"Ми зайняли дуже чітку і недвозначну позицію в цій війні. Австрія не може і не буде мовчати, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить", - процитував Соботку Стефанчук в Telegram.

І подякував Австрії за безумовну підтримку та незмінну солідарність, зокрема на нашому шляху до вступу в Європейський Союз.

Парламент сьогодні не ухвалюватиме рішень, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна домовилася про інтермодальні залізничні перевезення з Австрією

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