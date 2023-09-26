Президент Нацради Австрії зустрівся з головою Верховної Ради України та виступив у парламенті: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Наразі в Києві з офіційним візитом перебуває австрійська делегація на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Він виступив в парламенті і зустрівся з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, передає УНН.
Деталі
"Радий вітати у Києві австрійську делегацію на чолі з Президентом Національної ради Австрії Вольфґанґом Соботкою. Подякував колезі за особистий внесок і зусилля у формуванні позиції щодо підтримки та солідарності Австрії з українським народом", - повідомив Стефанчук.
За словами глави українського парламенту, сторони обговорили ряд важливих питань. Зокрема — євроінтеграційний шлях України.
Стефанчук зауважив, що зараз усі зусилля українського парламенту й уряду зосереджені на виконанні семи рекомендацій Європейської комісії.
"Очікуємо на фінальну позитивну рекомендацію Єврокомісії у жовтні, а також на рішення Європейської Ради у грудні про започаткування переговорів про членство", - зауважив спікер.
За його словами сторони порушили питання санкційного тиску проти рф.
"Він має посилюватися, закцентував на цьому. Багато уваги приділили темі продовольчої безпеки. Ще одна важлива тема — розмінування. Подякував Австрії за виділення двох мільйонів євро для гуманітарного розмінування в Україні. Сподіваюся на продовження допомоги", - повідомив глава українського парламенту.
"Наостанок закликав Австрію доєднатися до підтримки ініціативи з питання повернення примусово депортованих до рф українських дітей", - додав він.
Доповнення
Президент Національної ради Австрії Вольфґанґ Соботка сьогодні також виступив в залі засідань Верховної Ради України.
"Ми зайняли дуже чітку і недвозначну позицію в цій війні. Австрія не може і не буде мовчати, коли йдеться про порушення міжнародного права, про неспровоковану війну, яку росія веде проти України, і немислимі страждання, які ця війна приносить", - процитував Соботку Стефанчук в Telegram.
І подякував Австрії за безумовну підтримку та незмінну солідарність, зокрема на нашому шляху до вступу в Європейський Союз.
Парламент сьогодні не ухвалюватиме рішень, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна домовилася про інтермодальні залізничні перевезення з Австрією