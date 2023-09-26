Украина рассчитывает на участие австрийского бизнеса в гуманитарном разминировании нашего государства - Шмыгаль

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Киев • УНН

 • 212846 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Украина заинтересована, чтобы австрийский бизнес участвовал в гуманитарном разминировании нашего государства. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой и делегацией австрийских парламентариев, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Детали 

Денис Шмыгаль поблагодарил Австрию за всестороннюю гуманитарную, экономическую и финансовую помощь, в частности для оперативного восстановления объектов критической инфраструктуры.

«Гуманитарное разминирование — один из фундаментальных элементов восстановления. Ценим помощь в размере 2 млн евро на это направление», — отметил глава правительства Украины.

Стороны обсудили пункты формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского: от ядерной до продовольственной безопасности. Денис Шмыгаль отметил, что нужно дать решительный совместный ответ на любой шантаж России. В частности, важно в дальнейшем усиливать санкции.

Вольфганг Соботка со своей стороны отметил о готовности Австрии поддержать Украину во время переговоров о вступлении в ЕС, поскольку речь идет о стабильности, безопасности и совместном экономическом развитии.

Напомним

Сейчас в Киеве с официальным визитом находится австрийская делегация во главе с Президентом Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Он выступил в парламенте и встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

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