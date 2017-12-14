Україна розраховує на допомогу США у звільненні заручників

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна розраховує на допомогу США у питаннях звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в ОРДЛО, окупованому Криму та в Росії. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка під час візиту до Сполучених Штатів Америки провела зустрічі з конгресменами та сенаторами, передає УНН з посиланням на прес-службу апарату ВР.