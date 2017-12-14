Україна розраховує на допомогу США у звільненні заручників

ukru
07:23 • 4024 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 26898 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 49920 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 238791 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 235902 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 376466 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 254820 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 368803 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228308 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247531 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 98848 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 81001 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 79797 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 37393 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 56721 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 26898 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 31013 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 176212 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 238791 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 376466 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 110903 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 101761 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 133462 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 150425 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 155378 перегляди
Актуальне
Україна розраховує на допомогу США у звільненні заручників

Україна розраховує на допомогу США у звільненні заручників

Київ • УНН

 • 8734 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна розраховує на допомогу США у питаннях звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в ОРДЛО, окупованому Криму та в Росії. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка під час візиту до Сполучених Штатів Америки провела зустрічі з конгресменами та сенаторами, передає УНН з посиланням на прес-службу апарату ВР.

"Ми розраховуємо на допомогу США у питаннях звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в ОРДЛО, окупованому Криму та в Росії. Санкції проти РФ мають тривати до повного відновлення територіальної цілісності України та допоки не буде звільнено усіх незаконно утримуваних громадян України", - зазначила І.Геращенко.

Також представники української делегації високо оцінили програми допомоги США, передбачені на 2018 рік для України.

"Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Надзвичайно важливо, що програми допомоги США Україні передбачають фінансування у 2018 році програм з гуманітарного розмінування та реабілітації військовослужбовців, постраждалих у зоні проведення АТО", - повідомила І.Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада наступного року має ухвалити закон про нацбезпеку

Вона зауважила, що представники ОРДЛО разом з кадровими військовими РФ продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі, використовуючи при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями та міжнародними документами.

"Сьогодні на Донбасі встановлено велику кількість протипіхотних мін російського виробництва, заборонених Оттавською конвенцією, які становлять велику загрозу для життя цивільного населення", - зауважила І.Геращенко.

Віце-спікер наголосила, що задля встановлення миру на сході України надзвичайно важливо встановити контроль над 400 км ділянкою українсько-російського кордону, а також відзначила важливість розгортання миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу.

Окрім того, І.Геращенко підкреслила необхідність надання Україні озброєння оборонного характеру для захисту українських територій на сході України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.89
Bitcoin
$87,358.10
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,067.45
Ethereum
$2,024.94