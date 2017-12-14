Україна розраховує на допомогу США у звільненні заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Україна розраховує на допомогу США у питаннях звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в ОРДЛО, окупованому Криму та в Росії. Про це заявила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка під час візиту до Сполучених Штатів Америки провела зустрічі з конгресменами та сенаторами, передає УНН з посиланням на прес-службу апарату ВР.
"Ми розраховуємо на допомогу США у питаннях звільнення заручників та політичних в’язнів, що незаконно утримуються в ОРДЛО, окупованому Криму та в Росії. Санкції проти РФ мають тривати до повного відновлення територіальної цілісності України та допоки не буде звільнено усіх незаконно утримуваних громадян України", - зазначила І.Геращенко.
Також представники української делегації високо оцінили програми допомоги США, передбачені на 2018 рік для України.
"Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Надзвичайно важливо, що програми допомоги США Україні передбачають фінансування у 2018 році програм з гуманітарного розмінування та реабілітації військовослужбовців, постраждалих у зоні проведення АТО", - повідомила І.Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада наступного року має ухвалити закон про нацбезпеку
Вона зауважила, що представники ОРДЛО разом з кадровими військовими РФ продовжують порушувати "режим тиші" на Донбасі, використовуючи при цьому озброєння, заборонене мінськими домовленостями та міжнародними документами.
"Сьогодні на Донбасі встановлено велику кількість протипіхотних мін російського виробництва, заборонених Оттавською конвенцією, які становлять велику загрозу для життя цивільного населення", - зауважила І.Геращенко.
Віце-спікер наголосила, що задля встановлення миру на сході України надзвичайно важливо встановити контроль над 400 км ділянкою українсько-російського кордону, а також відзначила важливість розгортання миротворчої місії ООН на всій тимчасово окупованій території Донбасу.
Окрім того, І.Геращенко підкреслила необхідність надання Україні озброєння оборонного характеру для захисту українських територій на сході України.