Украина рассчитывает на помощь США в освобождении заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина рассчитывает на помощь США в вопросах освобождения заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в ОРДЛО, оккупированном Крыму и в России. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая во время визита в Соединенные Штаты Америки провела встречи с конгрессменами и сенаторами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.
"Мы рассчитываем на помощь США в вопросах освобождения заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в ОРДЛО, оккупированном Крыму и в России. Санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины и пока не будут освобождены все незаконно удерживаемые граждане Украины", - отметила И.Геращенко.
Также представители украинской делегации высоко оценили программы помощи США, предусмотренные на 2018 год для Украины.
"Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Очень важно, что программы помощи США Украине предусматривают финансирование в 2018 году программ по гуманитарному разминированию и реабилитации военнослужащих, пострадавших в зоне проведения АТО", - сообщила И.Геращенко.
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Она отметила, что представители ОРДЛО вместе с кадровыми военными РФ продолжают нарушать "режим тишины" на Донбассе, используя при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями и международными документами.
"Сегодня на Донбассе установлено большое количество противопехотных мин российского производства, запрещенных Оттавской конвенцией, которые представляют большую угрозу для жизни гражданского населения", - отметила И.Геращенко.
Вице-спикер отметила, что для установления мира на востоке Украины чрезвычайно важно установить контроль над 400 км участком российско-украинской границы, а также отметила важность развертывания миротворческой миссии ООН на всей временно оккупированной территории Донбасса.
Кроме того, И.Геращенко подчеркнула необходимость предоставления Украине вооружения оборонного характера для защиты украинских территорий на востоке Украины.