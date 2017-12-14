Украина рассчитывает на помощь США в освобождении заложников

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина рассчитывает на помощь США в вопросах освобождения заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в ОРДЛО, оккупированном Крыму и в России. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая во время визита в Соединенные Штаты Америки провела встречи с конгрессменами и сенаторами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.