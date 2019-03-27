Україна проінформувала РЄ про масові затримання у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна проінформувала Раду Європи про масові затримання кримських татар у Криму. Про це повідомив Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба, передає УНН.
"Щойно поінформував Генерального секретаря та послів держав-членів Ради Європи про чергову системну атаку російських окупантів на кримських татар в Криму. Наголосив, що йдеться про цілеспрямовану політику придушення. Закликав РЄ до дій", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, МЗС висловило протест через обшуки, побиття та затримання кримських татар у Криму.
Нагадаємо, за інформацією "Кримської солідарності", затриманих після обшуків у тимчасово окупованому Сімферополі кримських татар відвезли в управління ФСБ РФ.
Як повідомляв УНН, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" окупанти не допустили адвокатів.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".