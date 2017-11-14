Україна працює над безвізом з Катаром та Кувейтом - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна працює над безвізовим режимом із Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією, передає УНН з посиланням на Тwitter міністра.
"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку," - написав український міністр.
Нагадаємо, безвізовий режим з Об'єднаними Арабськими Еміратами запрацює для українців у грудні.
Після ОАЕ працюємо над #безвіз'ом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 листопада 2017 р.