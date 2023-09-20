Україна посилює захист критичної інфраструктури від можливих загроз із боку рф: що відомо

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні на засіданні Координаційного центру була заслухана інформація про те, як виконуються завдання президента України Володимира Зеленського щодо реалізації комплексного плану захисту об’єктів критичної інфраструктури від можливих загроз із боку росії, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Президент України поставив стратегічне завдання — реалізувати комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від всіх можливих загроз із боку росії. У межах Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ всі причетні отримали чіткі доручення з конкретними цілями й термінами виконання. Сьогодні на засіданні Координаційного центру заслухали як виконуються доручення”, - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що співпраця триває вже тривалий час і спрямована на забезпечення фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та поступове нарощування спроможностей протиповітряної оборони.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики. 

Українські Національні Новини

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