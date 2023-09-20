Україна посилює захист критичної інфраструктури від можливих загроз із боку рф: що відомо

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“Президент України поставив стратегічне завдання — реалізувати комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від всіх можливих загроз із боку росії. У межах Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ всі причетні отримали чіткі доручення з конкретними цілями й термінами виконання. Сьогодні на засіданні Координаційного центру заслухали як виконуються доручення”, - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що співпраця триває вже тривалий час і спрямована на забезпечення фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та поступове нарощування спроможностей протиповітряної оборони.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну повідомив, що уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист стратегічних об'єктів енергетики.