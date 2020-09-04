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Україна погодила з РФ відкриття двох КПВВ на Луганщині - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У рамках Тристоронньої контактної групи Україна погодила з Росією відкриття двох КПВВ в Луганській області, заплановано, що це буде “Щастя” та “Золоте”. Про це розповів журналістам віце-прем‘єр-міністр України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Україна погодила з РФ відкриття двох КПВВ на Луганщині - Резніков

“Ми в рамках тристоронньої контактної групи погодили з Російською Федерацією за підтримки модерації ОБСЄ відкриття двох нових КПВВ з гуманітарним завданням в Луганській області. Це планово “Щастя” і “Золоте”. Нагадаємо, що в “золотому” інфраструктуру українська сторона побудувала раніше. Зараз ми займаємося тим, що проводяться розмінувальні роботи в районі “Щастя” і відпрацьовується проект створити там контрольну зону, сервісну зону. Але при умові, що мешканці населеного пункту “Щастя” не будуть страждати”, - сказав Резніков.

За його словами, треба на КПВВ робити комфортні можливості для людей – відкриття патронатної служби, туалетів, кімнати матері та дитини, поштових відділень.

Як повідомляв УНН раніше, російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. 

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