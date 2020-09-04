Україна погодила з РФ відкриття двох КПВВ на Луганщині - Резніков

“Ми в рамках тристоронньої контактної групи погодили з Російською Федерацією за підтримки модерації ОБСЄ відкриття двох нових КПВВ з гуманітарним завданням в Луганській області. Це планово “Щастя” і “Золоте”. Нагадаємо, що в “золотому” інфраструктуру українська сторона побудувала раніше. Зараз ми займаємося тим, що проводяться розмінувальні роботи в районі “Щастя” і відпрацьовується проект створити там контрольну зону, сервісну зону. Але при умові, що мешканці населеного пункту “Щастя” не будуть страждати”, - сказав Резніков.

За його словами, треба на КПВВ робити комфортні можливості для людей – відкриття патронатної служби, туалетів, кімнати матері та дитини, поштових відділень.

Як повідомляв УНН раніше, російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору.