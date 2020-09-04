Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

"Мы в рамках Трехсторонней контактной группы согласовали с Российской Федерацией при поддержке модерации ОБСЕ открытие двух новых КПВВ с гуманитарной задачей в Луганской области. Это планово "Счастье" и "Золотое". Напомним, что в "Золотом" инфраструктуру украинская сторона построила раньше. Сейчас мы занимаемся тем, что проводятся работы по разминированию в районе "Счастья" и отрабатывается проект создать там контрольную зону, сервисную зону. Но при условии, что жители населенного пункта "Счастье" не будут страдать", - сказал Резников.

По его словам, надо на КПВВ делать комфортные возможности для людей - открытие патронатной службы, туалетов, комнаты матери и ребенка, почтовых отделений.

Как сообщал УНН ранее, российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора.