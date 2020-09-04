Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 10156 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 69530 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 105334 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 177651 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 181741 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 389255 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 225590 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 499972 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349199 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230231 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.6м/с
77%
Популярные новости

США могут получать 600 миллиардов долларов в год с новых таможенных сборов - Бессент

5 апреля, 11:31 • 16545 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 18842 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36812 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 19689 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 45129 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 141551 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 129541 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 218233 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 389255 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 499972 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 10156 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 36876 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37837 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45444 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75258 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

Киев • УНН

 • 23512 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В рамках Трехсторонней контактной группы Украина согласовала с Россией открытие двух КПВВ в Луганской области, запланировано, что это будет "Счастье" и "Золотое". Об этом рассказал журналистам вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Украина согласовала с РФ открытие двух КПВВ в Луганской области - Резников

"Мы в рамках Трехсторонней контактной группы согласовали с Российской Федерацией при поддержке модерации ОБСЕ открытие двух новых КПВВ с гуманитарной задачей в Луганской области. Это планово "Счастье" и "Золотое". Напомним, что в "Золотом" инфраструктуру украинская сторона построила раньше. Сейчас мы занимаемся тем, что проводятся работы по разминированию в районе "Счастья" и отрабатывается проект создать там контрольную зону, сервисную зону. Но при условии, что жители населенного пункта "Счастье" не будут страдать", - сказал Резников.

По его словам, надо на КПВВ делать комфортные возможности для людей - открытие патронатной службы, туалетов, комнаты матери и ребенка, почтовых отделений.

Как сообщал УНН ранее, российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,852.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,782.16