Україна не пробачить окупантів Криму та тих, хто не дозволив його захистити - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Україна ніколи не пробачить окупантів, які анексували Крим, а також тих, хто не дозволив українським морякам його захистити. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.
"Ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому", - сказав Зеленський.
Він також подякував військовим морякам за службу і вшанував хвилиною мовчання пам'ять тих, хто захистив Україну ціною власного життя.
Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня ВМС: хто отримав.