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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 54832 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124459 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103021 просмотра

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Украина не простит оккупантов Крыма и тех, кто не позволил его защитить - Зеленский

Украина не простит оккупантов Крыма и тех, кто не позволил его защитить - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина никогда не простит оккупантов, аннексировавших Крым, а также тех, кто не позволил украинским морякам его защитить. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский вручил награды по случаю Дня ВМС: кто получил.

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