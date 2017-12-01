Україна не повинна гнатися за рівнем європейських акцизів на алкоголь, - Новак

За його словами, вартість спиртного повинна співвідноситися з реальними доходами споживача. Інакше, недоступність якісного алкоголю українському споживачеві тільки провокує зростання тіньового сегменту ринку.

“Потрібно дивитися не тільки на ціну алкогольної продукції в порівнянні з Європою, а й порівнювати з реальними доходами українців. Зараз алкоголь і так досить дорогий. А те, що Кабмін пропонує — подальше підвищення акцизів на алкоголь, — це все тому, що Кабмін хоче йти легким шляхом — через оподаткування. Однак, подальше зростання акцизів призведе до двох ефектів: по-перше, до зменшення обсягів продажів цієї продукції через подорожчання, а по-друге, до зростання контрафактної продукції і збільшення обсягів самогоноваріння”, — вважає експерт.

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Нагадаємо, напередодні Кабмін вніс до Парламенту законопроект, що передбачає зростання алкогольних акцизів на 11,2%. Однак, ініціативу уряду народні депутати підтримати відмовилися.

“Підвищення акцизів на алкоголь не дає математичного підвищення доходів. І при цьому згортають виробництво вітчизняні легальні виробники, в тому числі, і іноземні компанії, які зайшли на алкогольний ринок України. А це і зменшення робочих місць, і зменшення плати податків”, — додав А. Новак.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, напередодні Нового року вартість алкоголь підніматися не буде.

За словами А. Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн на полиці відповідно.

Вартість шампанського складе 79,19 грн за 0,7 л і вище.